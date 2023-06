Confirman fallecimiento de conocido actor de “Piratas del Caribe”

En Hollywood participó en “Piratas del Caribe: en el fin del mundo” como el capitán Villanueva.

El actor mexicano Sergio Calderón murió a los 77 años. De acuerdo con reportes, el intérprete que es recordado por las películas “Piratas del Caribe” y “Hombres de negro” falleció por causas naturales.

Calderón se suma a las pérdidas que ha tenido el mundo del espectáculo con la partida de otras figuras de México del cine, teatro y TV como Ignacio López Tarso, Andrés García y Rebecca Jones.

Sobre el fallecimiento del actor se informó que ocurrió en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE. UU.), y de causas naturales. Al parecer, los datos los confirmó un miembro de su familia, según Deadline.

Remembering this moment while Shooting #PiratesoftheCaribbean with #JohnnyDepp . I played Capitan Villanueva pic.twitter.com/MYDgVUiu0y

El actor nació en 1945 en Coatlán del Río, Morelos. Estudió interpretación en el Instituto Andrés Solar de la Ciudad de México y después se mudó a Estados Unidos donde trabajó en varias películas.

En Hollywood participó en “Piratas del Caribe: en el fin del mundo” como el capitán Villanueva. En esta producción compartió créditos con el integrante de The Rolling Stones, Keith Richards que a su vez fue el pirata jefe de Madagascar y padre de Jack Sparrow (Johnny Depp).

En “Hombres de negro” fue José, un personaje icónico cuya cabeza coronaba una espada. Otros trabajos en los que participó son “Las ruinas o bajo el volcán” y las series “The Resort”, “Los Magníficos” y “Better Things”.

Mickey holding up my head for hours during the shooting of #MeninBlack with @imWilISmith and #tommyleejohnes pic.twitter.com/4nXvzSXtq5

