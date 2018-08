Tras su separación, Xavier Ortíz y Paty Manterola tendrán un reencuentro en Guatemala

El amor entre Patricia Manterola y Xavier Ortíz nació cuando trabajaron juntos en el grupo musical Garibaldi.

Tras cinco años de casados, la pareja anunció su separación en 2004. Ambos dijeron que se habían dado cuenta a tiempo y conscientemente, que sus vidas empezaron a tomar rumbos diferentes.

Luego de 14 años de no coincidir, los cantantes tendrán un reencuentro en Guatemala, pues la agrupación mexicana brindará un concierto a favor de los damnificados del volcán de Fuego.

Publinews platicó con Ortíz, Adrián Irueste y Víctor Noriega sobre este show y nos revelaron más detalles de las sorpresas que traen.

Juntos de nuevo

Varios medios mexicanos ya habían hablado de un reencuentro, pero ¿cómo se dio?

Xavier: Hace dos años empezó esta nostalgia por la fiebre noventera y no solo en México, sino que en otros países. Fui al 90's Pop Tour y se me cruzó en la cabeza '¿por qué no nos subimos nosotros también a esta ola de grupos exitosos ya que Garibaldi marcó una época, creo que somos unos de los grupos más internacionales que dio México en esos años.

A principios de este año le platiqué a un amigo que es empresario sobre la idea de reunirnos y a la semana me habló y me dijo 'ya te vendí en Aguas Calientes, y otros lugares', entonces en febrero me di a la tarea de contactar a todos mis compañeros y en marzo ensayamos durante 25 días para montar el espectáculo.

En el reencuentro están: Katia Llanos, Paola Toyos, Luisa Fernanda Angelli, Patricia Manterola, Adrián Irueste, Xavier Ortíz, Víctor Noriega y Carlos Anaya.

¿Cómo fue compaginar sus agendas para llevar a cabo de nuevo el proyecto?

Víctor: Es un esfuerzo muy grande porque todos nos hemos dedicado a ser otra cosa y no es fácil. Paty vive en Los Ángeles, Luisa Fernanda conduce un programa de radio en Florida, Katia promociona espectáculos en Cancún, Adrián tiene negocios en Chiapas y yo actuando en telenovelas y obras de teatro en la CDMX.

La disposición era importantísima para que pudiéramos integrarnos al proyecto, no es una cosa que se hace de un día para otros. Teníamos que ver las coreografías, vestuario y escoger la música. Yo, por ejemplo, me estoy integrando hasta ahora porque recién terminé una obra con Ignacio López Tarso.

Xavier, ¿para ti cómo ha sido volver a Paty luego de su divorcio?

Fíjate que nos, porque cuando nos divorciamos lo hicimos en buenos términos, y así nos hemos mantenido. Me gusta porque hay mucho respeto y esa madurez para poder trabajar juntos.

Foto: Twitter

Guatemala es el primer país internacional que visitarán, ¿influyó que la tragedia del volcán de Fuego que lo decidieran así?

Xavier: En realidad Guatemala nos escogió, nos contactaron justo antes de la erupción. Nosotros nos pusimos muy tristes porque teníamos el deseo de venir, incluso cuando iniciamos este fue el primer país que visitamos, entonces pensamos que se cancelaría.

Preguntamos que pasaría con el show y les ofrecimos a los organizadores hacer otros concierto a beneficio de las víctimas porque queríamos solidarizarnos. Al final se llegó a un acuerdo de hacer uno solo y parte de las ganancias se donarán.

¿Qué sorpresas podrán disfrutar sus fans?

Xavier: Será una fiesta por completo. Como cada concierto todo es diferente y preguntamos cómo eran los gustos de los guatemaltecos entonces este será un show hecho a la medida para Guatemala. Van a bailar cantar y recordar aquellas canciones, por su puesto no sonarán como antes porque las modernizamos un poco, pero van a pasarla genial.

¡La mejor celebración!

El próximo año se vienen los 30 años de haber se reunido, pues el grupo se dio a conocer en 1989, ¿tiene algo preparado?

Xavier: La verdad es que nos gusta sorprendernos y que la gente también nos sorprenda, todo se ha dado de la mejor manera. Pero ara los 30 años si queremos hacer una gira, nos gustaría regresar a España que fue un país donde tuvimos éxitos.

¿Incluirán a los demás integrantes?

Adrián: Por sus apretadas agendas no se dio ahora, pero esperamos que puedan unirse. Pilar ha estado enferma y es muy hermética con su vida privada pero desearíamos que por lo menos pueda cantar una canción con nosotros. También Charlie y Sergio.

¿Tienen pensado grabar un disco?

Víctor: Aún no lo sabemos ahorita estrenamos dos canciones, el primer sencillo de "La Cucaracha", es una versión urbana producida por Jorge D'Alessio del grupo Matute.