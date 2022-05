¿Johnny Depp en Piratas del Caribe 6? Esto se sabe

"Sí. Estamos hablando con Margot Robbie. Estamos desarrollando dos guiones de 'Piratas', uno con ella y uno sin ella", anunció el productor de la saga.

La saga de Piratas del Caribe con una quinta entrega publicada en 2017 con Javier Bardem como protagonista que no logró enamorar al público. En ese entonces, Johnny Depp se despedía de su papel como Jack Sparrow, dejando atrás un legado magnífico dentro de Disney al ser el rostro de uno de los personajes que más ha calado en la cultura popular dentro del ámbito de la piratería. Si bien la saga estaba un poco olvidada, el juicio entre Depp y Amber Heard ha devuelto a la palestra la historia de la Perla Negra.

