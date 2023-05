Atrevido escote de Zendaya le juega mal y termina enseñando partes íntimas

La actriz deslumbró en la fiesta de Bulgari en Venecia; sin embargo, su sexy atuendo la hizo pasar un momento incómoda al mostrar de más.

No hay alfombra roja que no resista al encanto de Zendaya, y es que ella siempre logra colarse entre las mejores vestidas y esta vez no fue la excepción.

La actriz estuvo en Venecia en el evento de presentación de la nueva colección de Bulgari: “Mediterránea”, inspirada como no podía ser de otra forma, en el paraíso mediterráneo.

Entre las famosas que iluminaron Italia en su totalidad se destacan Anne Hathaway, Priyanka Chopra y la protagonista de Euphoria; sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue la tercera.

Ella lució un espectacular vestido largo con escote en forma de corazón súper pronunciado y mangas por debajo de los hombros, diseñado por Richard Quinn.

Lo malo fue que el atrevido escote provocó que la estrella mostrara sus partes íntimas, y los flashes de las cámaras de inmediato lo notaron.

A pesar de que llovía, la aparición estelar de la novia de Tom Holland fue de infarto. Su figura a los 26 años y atributos a la vista, dieron otra perspectiva al atuendazo con el que se llevó todas las miradas.

El amor de la actriz

Zendaya y Tom Holland se ha convertido en una de las parejas más famosas, después de que se conocieron en las películas de Spider-Man y dieron inicio a su relación. Los seguidores de ambos actores no han dejado de expresar su aprecio ante ambas superestrellas.

Aunque la vida sentimental entre ambos sea muy privada, se ha revelado que están muy felices, a tal punto de que existen rumores de un posible compromiso matrimonial.

En esta ocasión fueron captados teniendo una romántica cita en una góndola, donde pudieron recorrer los canales de Venecia, allí se les vio sonrientes, tomándose selfies y fotos el uno al otro. Aunque se percataron que eran fotografiados, no le dieron mucha importancia y demostraron su amor.

