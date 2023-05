Kimberly Flores cerca de enseñar todo en trasparente atuendo y piernas abiertas

La modelo guatemalteca fue tachada de "corriente y vulgar" por unas fotos donde muestra hasta lo más íntimo en un candente jumpsuit y sin ropa interior.

No hay día en que las publicaciones de Kimberly Flores no acaparen las atención de las redes sociales, y es que ella aprovecha la oportunidad de mostrar su lado más sensual con eróticas fotos.

La modelo guatemalteca estuvo a punto de enseñar de más luciendo un trasparente jumpsuit que con un bordado rosado tapada sus partes privadas; sin embargo, las poses que realizó provocaron distinta reacciones.

Ella compartió cinco imágenes que robaron el aliento de sus más de dos millones de seguidores, donde su revelador atuendo demuestra el increíble cuerpazo que tiene y que ha logrado a base de esfuerzo.

Aunque las críticas no tardaron en llegar, y varios usuarios la tacharon de “corriente y vulgar” por casi mostrar todo.

Es bien sabido que la esposa de Edwin Luna acostumbra a presumir, a través de sus redes sociales, su vida llena de lujos, así como las exclusivas compras que realiza cada vez que sale de su casa.

Por eso ahora no le quedó más remedio que contar que “un diente se le cayó”. En esta ocasión, Kimberly Flores compartió con sus millones de fans que que se le ve un hueco en su sonrisa. Esto fue lo que pasó.



A través de una de sus transmisiones en vivo por Facebook, ella compartió contó los detalles del incidente que pasó cuando fue el cine con su hijo debido a una palomita de maíz.

“Se me cayó un diente de mi costosísima sonrisa y no saben lo que batalle por no tenerlo. La belleza cuesta, pero no me gusta cuando me pasan cosas así”, se lee en la descripción del video.