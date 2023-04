Edwin Luna muestra el verdadero rostro de la mamá de su primogénito

El cantante por primera vez compartió fotos con su hijo Miguel y con pruebas se defendió de las acusaciones de Erika Monclova.

Antes de su relación con Alma Cero y Kimberly Flores, Edwin Luna tuvo una tormentosa relación con Erika Monclova, una mujer originaria de Chihuahua y con quien se casó en 2013.

El cantante mexicano procreó a su primer hijo con ella, pero a los pocos meses comenzaron los problemas y se separaron, por lo que él no había podido convivir tanto como quisiera con su primogénito.

Recordemos que en 2018, expresó en el programa, ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, que había dejado de buscar al menor porque las peleas con su ex eran muy fuertes cada vez que trataba de verlo, por lo que decidió no hacerle daño de esta manera y esperar a que creciera un poco para entonces ver la manera de convivir.

Hace unos días, ambos pudieron convivir en McAllen, Texas, y Miguel hasta se subió al escenario para interpretar dos canciones junto a su famoso papá. Algo que provocó el enojo de Erika, quien publicó un fuerte mensaje:

“Aclaro, NO me interesas, sólo eres el papá del Niño, por qué no saber dividir las cosas, y así como pediste públicamente, y por este medio de igual manera, escribo, pura falsedad, manipulación, mentira, interés, todos se dieron cuenta de la bajeas al NO poder estar con mi hijo”.