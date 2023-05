Chiquis expone su retaguardia en tanga para promocionar unas fajas

La cantante se voló la barda con unas candentes fotos que publicó en sus redes donde dejó ver sus poderosas curvas sin pena alguna.

No cabe duda que además de su carrera como cantante, Chiquis Rivera está decidida a convertirse en una empresaria en toda la extensión de la palabra, y es que después de lanzar su línea de productos de belleza ha decidido apostarle al cuerpo femenino.

La cantante dejó sorprendido a sus seguidores el presumir tremenda figura mientras modelaba su línea de fajas. Además incluyó como modelos a mujeres reales con diferentes tipos de cuerpos, para así ser más inclusiva en su publicidad y combatir los estereotipos en la moda.

Ella protagonizó la campaña de su propia línea de bodys luciendo un modelo de color marrón que acentuaba perfectamente sus curvas. Además, completó el look con unas botas de tacón negras. La marca se llama Bella Body Shaperwear.

Luego de bajar drásticamente de peso, ya no duda en presumir sus curvas hasta aparecer en tanga. En una entrevista, habló abiertamente sobre lo que hizo para bajar.

Resulta que desde que descubrió que tenía una condición hormonal, ha estado en tratamiento y ha implementado un plan de nutrición y ejercicios diarios que han tonificado su figura.

Revelaciones de la cantante

Chiquis y su novio Emilio Sánchez hablaron sin censura en el podcast de artista mexicoamericana. El empresario y fotógrafo ha estado en una relación amorosa con la primogénita de Jenni Rivera por más de dos años.

Emilio asegura que no se siente intimidado porque ella ha revelado que ella es bisexual y que tuvo una novia. “Él me conoce y me ha dicho que piensa que es muy sexy”, dijo ella.

“No sé si estoy lista o si lo estaré alguna vez, pero hemos hablado de traer a otra chica”, añadió sobre la posibilidad de tener un trio sexual con otra mujer.

Además, dijo que ella tendría que escoger a la chica. “Él sabe que yo tengo que escogerla, no puedes saber su nombre y nunca vas a tener su teléfono. Vamos a hacer lo nuestro y vamos a divertirnos”, dijo.

