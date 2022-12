Desde todos los ángulos, Jennifer López presume su trasero en tanga

Mientras promociona su línea para el cuidado de la piel en candentes fotos, la cantante recibió críticas por retocar sus atributos.

Jennifer López es una de las celebridades más exitosas, pues además de su talento artístico, es toda una empresaria que ya tiene su propia línea de cuidados para la piel: JLo Beauty.

La cantante se ha convertido en una inspiración para muchas mujeres no solo por sus triunfos y lo lejos que ha llegado, sino porque a sus más de 50 luce espectacular.

Y es que tiene una figura como de una de 20 o 30, demostrando que la edad es solo un número y no nos define.

Recientemente, la Diva del Bronx presumió su cuerpazo en diminutos bikinis para promocionar uno de sus productos para la piel y se veía hermosa y radiante.

Ella publicó una foto en bikini blanco de dos piezas en su cuenta de JLo Beauty, donde presumió su abdomen de acero y sus glúteos tonificados a sus 53.

Sin embargo, en redes comenzaron a criticarla y la llamaron la “reina del Photoshop”, pues aseguran que se excede con los retoques para mostrarse “perfecta”.

Este 2022 se cumplieron 25 años del estreno de la película ‘Selena’, la cinta biográfica que narra la vida de la reina del Tex-Mex y que lanzó a la fama mundial a Jennifer López.

Por eso no dejó pasar la oportunidad para recordar a Selena Quintanilla con una sutil manera y compartió una fotografía en donde luce una camiseta con un estampado de la artista acompañada de rosas la cual tiene una historia muy especial.

“¡Suzette y la familia (de Selena) me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y me encantó! Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo súper bonito. 4