Alicia Keys invita a Cazzu a subir al escenario y cantar con ella

La cantante argentina y la estadounidense sorprendieron a todos ofreciendo un show espectacular y realizaron una combinación que nadie esperaba.

Como parte de la gira mundial ‘Alicia + Keys’, Alicia Keys regresó a Argentina donde ofreció un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires; sin embargo, como si no fuera sorpresa suficiente para sus fans, invitó a Cazzu al escenario, donde interpretaron una canción.

La cantante estadounidense comenzó su gira por Latinoamérica el pasado 3 de mayo donde ofreció un show en Rio de Janeiro para posteriormente trasladarse a São Paulo, seguido de Buenos Aires, el 7 de mayo.

Hoy se presentará en Santiago, el día 11 en Bogotá, para así finalizar su gira en tierras mexicanas donde ofrecerá tres conciertos; el día 14 estará en Monterrey, el 17 en CDMX y el 19 de mayo culminará su tour con un show en Guadalajara.

La sorpresa de la noche en Buenos Aires fue cuando la rapera subió escenario donde cantaron por primera vez en vivo el tema ‘Undergod’, logrando que el público gritara de emoción.

“Ayer me pasó esto, que ni la imaginación me había alcanzado para soñarlo, Alicia Keys ¡Eres el ser humano más hermoso que he conocido! GRACIAS”, escribió la rapera en una publicación de Instagram.