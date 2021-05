Alicia Keys es elogiada por lucirse al natural en los Premios Billboard

La famosa decidió celebrar el vigésimo aniversario de su álbum debut "Songs In A Minor" en estos premios.

Alicia Keys se presentó en la gala de los “Billboard Music Awards 2021” y además de lucirse la natural, también celebró el vigésimo aniversario de su álbum debut que lanzó el 5 de junio de 2001.

Desde hace algún tiempo, la famosa comentó que “no volvería a utilizar maquillaje y que siempre luciría al natural”, hecho que ha sido ovacionado por sus millones de fans.

Sin ser la excepción, Alicia Keys se presentó en los premios al natural y fue ovacionada por sus seguidores de lo hermosa que luce.

“Las famosas deberían aprender de ella, su belleza es natural”, “Además de que luce como es, tiene un talentaso increíble”, “Esta mujer si es artista, belleza y voz juntos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Flying so high 💖✨💕☁️ Celebrating 20 years of Songs In A Minor tonight on @BBMAs at 8ET! pic.twitter.com/fn2Wbs30ML — Alicia Keys (@aliciakeys) May 23, 2021

Alicia Keys ha conseguido que cinco álbumes lleguen al #1 en el la emblemática lista Billboard 200 y cuatro sencillos #1 en el no menos importante Hot 100.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alicia Keys (@aliciakeys)

En estos Billboard Music Awards 2021 se presentaron grandes artistas como Nick Jonas, AJR, BTS, DJ Khaled con H.E.R. y Migos, Duran Duran, Glass Animals, Jimmy Jam & Terry Lewis with Sounds of Blackness featuring Ann Nesby, P!nk, twenty one pilots and The Weeknd.

