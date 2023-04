Bárbara de Regil hace arder las redes al cocinar en tanga

La actriz quiso mostrar cómo prepara su licuado de proteína; sin embargo, las miradas se enfocaron en la perfecta anatomía que ella dejó ver sin censura.

Bárbara de Regil emocionó a sus seguidores en Instagram al compartir en sus historias un video presumiendo a la perfección su bien trabajada figura.

La actriz lució al máximo sus curvas vistiendo un top de mangas, tipo suéter, y una tanga, todo esto mientras mostraba cómo prepara su licuado de proteína para comenzar el día.

“Dos cucharadas de avena, dos proteínas, una de mantequilla de maní, medio o un plátano y a licuar… buen batido para las mañanas”, señaló en el clip, mientras las miradas se posaban en su perfecta anatomía.

Los fans no tardaron en señalar que “el cuerpo vende” y por eso ella se mostraba en diminuta lencería, otros la criticaron por salir vestida así.

“Ooh 😮 en esa casita todo se ve rico y saludable 😋”

“🔥🔥🔥😍 esta mujer está que arde”

“Ojalá me pueda ver como #barbaraderegil qué Diosaaa x dios😍”

“Necesito tener los abs de la Bárbara de Regil tipo de aquí a mañana:)”.

Confesiones de la actriz

Bárbara de Regil estuvo como invitada al podcast El rincón de los errores, que conducen la actriz Marimar Vega y el psicólogo Efrén Martínez, donde habló de la etapa más difícil que le tocó enfrentar siendo adolescente.

“Cuando tenía entre 8 y 11 años mi mamá era de mano dura, que no está mal, es mi mejor amiga hoy en día, la amo, pero me fui a vivir con mi papá a Acapulco, y fue de los peores errores que he cometido en mi vida, o no, porque gracias a eso soy quien soy”, recordó.

En Acapulco, la famosa la pasó “muy mal porque mi papá no estaba nunca, estaba haciendo su vida de fiesta y yo tenía 12 años”.

Por esta situación, “me pasó de todo lo que le puede pasar a una niña que anda sola en la calle: me trataron de hacer cosas, me hicieron cosas, me cortaba, me dio anemia, me embaracé, empecé a andar con chavo que me llevaba 10 años; yo tenía 15 años, me daba la vuelta, era DJ, todo mal”.

“Embarazada y con anemia me regresé a México. Mi papá me dejó de apoyar, fui mesera para tener dinero para mi hija, mi embarazo fue de alto riesgo, mi abuelita que me apoyó siempre se fue al cielo”, detalló.

