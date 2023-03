Bárbara de Regil hace arder las redes al hacer ejercicio enseñando todo

La actriz mexicana aceleró las pulsaciones de sus millones de fans al levantar pesas presumiendo cuerpazo en diminuto traje de baño.

Bárbara de Regil se ha convertido en una influencer fitness reconocida gracias a los videos donde comparte su rutina de ejercicios; y fue uno de esos clips el que es tendencia por el atuendo que usó.

La actriz esa famosa por utilizar las redes sociales para mostrar su espectacular figura y su última publicación en Instagram es un claro ejemplo de ello. Con un atrevido video, aceleró pulsaciones entre sus más de 8.6 millones de admiradores.

Ella aprovechó para compartir un clip donde se le puede ver en una playa levantando una pesa de gran tamaño, mientras realiza una rutina de ejercicio para piernas y glúteos.

Sin embargo, lo que más acaparó miradas, es el microbikini color azul que lleva puesto porque la prenda deja a la vista sus torneadas piernas y retaguardia.

La protagonista de “Cabo” es una verdadera apasionada del deporte y no tiene reparo en enseñar lo bien que luce a sus 35 años gracias a la vida saludable que practica desde hace muchos años. Prueba de ello fue cuando subió otra publicación en la que aparece ejercitándose en una caminadora, usando un top color nude y un short cachetero con el que resaltó su bien formada anatomía.

Tras el final de la telenovela “Cabo”, salieron a relucir algunos secretos detrás de las grabaciones, una de ellas señalaba la rivalidad real entre Bárbara de Regil y Eva Cedeño, antagonista del Melodrama.

Al ser captada por los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, ella confesó si es verdad que no sostuvo una buena relación con algunos de sus compañeros, entre los que destacan Eva.

“Mejor me quedo callada porque si dijera aquí lo que pienso, se hace un show”. Acto seguido, la artista recalcó: “Yo creo que a veces no te llevas bien con personas porque no son iguales. Yo no tengo envidia ni celos a nadie, yo admiro a las que están más arriba que yo, las admiro y quiero llegar ahí…”.

Para concluir el tema, De Regil agregó: “A mí me pasa esto, yo soy muy distinta, soy muy sana…Somos distintas, o sea, yo no hago cosas… y ella no hace cosas que yo hago”.