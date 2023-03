¿Qué le pasó? Liam Payne aparece con un rostro nuevo y recibe duras críticas

El cantante y exintegrante de One Direction causó controversia al aparecer con una cara transformada en el evento de su colega Louis Tomlinson.

Atrás quedó el rostro “aniñado” con el que siempre se caracterizó Liam Payne, pues recientemente dejó en shock a todos sus fans al desfilar en la alfombra de la premier del documental “All of Those Voices”, de Louis Tomlinson.

Más allá de haber hecho acto de presencia en el evento de su amigo y excompañero en One Direction, lo que generó polémica en redes sociales fue “el nuevo rostro” del cantante, pues prácticamente parecía otro.

Él apareció acompañado de la actriz estadounidense Katie Cassidy, aunque eso pasó a segundo plano, ya que su cara provocó que le llovieran memes y comentarios por parte de internautas y fans de la famosa “boyband”.

En redes cibernautas mencionan que es evidente que se colocó un relleno en la mandíbula, barbilla, y labios: “Todavía no puedo creer que Liam Payne haya eliminado la grasa bucal”, expresó una cibernauta.

Algunas versiones apuntan a que el intérprete de “For You” habría bajado mucho de peso y que por ello se veía tan diferente, pero otros señalan que se habría hecho varias cirugías estéticas y que “ya no se parecía al Liam de siempre”.

Aunque ya había colgado fotos de “su nuevo” rostro en su cuenta de Instagram, fue hasta su presencia en la alfombra roja que acaparó la atención su cambio.

Fans are shocked at Liam Payne’s new face following a recent appearance. pic.twitter.com/ygROKzP5wq — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 18, 2023

Lyam Payne conoció la fama cuando audicionó en “The X Factor” y fue aceptado en 2008; formó parte del exitoso grupo llamado One Direction junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

En su carrera con la famosa agrupación, lanzaron varios temas como «Taken», «Everything About You», «Same Mistakes», «Last First Kiss», «Back For You» y «Summer Love», pertenecientes a los álbumes Up All Night y Take Me Home.

Para tristeza de sus millones de fans al rededor del mundo, la banda decidió desintegrarse en 2015 para que cada quien siguiera su propio camino; Liam comenzó su carrera como solista.

