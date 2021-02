Louis Tomlinson y Harry Styles dan pistas de su supuesto romance

Las redes estallaron y los cantantes se convirtieron en tendencia en las diferentes redes ante la noticia.

Louis Tomlinson y Harry Styles han causado gran revuelo en las diferentes redes sociales.

Y es que cientos de fanáticos de los artistas destacaron que uno de ellos ha dado pistas del romance que mantienen.

Con el hashtag Larry, que es la unión de los nombres de Louis y Harry, cientos de usuarios de Twitter han manifestado su emoción ante la publicación.

De acuerdo con los seguidores de los cantantes, dichas imágenes corresponden a los tatuajes que Styles tiene en su cuerpo, lo cual ha desatado una serie de comentarios y especulaciones obre la supuesta relación amorosa que mantienen los One Direction.

Also Louis en #1YearOfWalls : PROUD OF LOUIS #LouisTomlinson

En Spotify se puede ver que Tomlinson usó dichas ilustraciones para canciones como Defenceless, Feraless y Too Young.

Dichos temas forman parte de su último álbum de estudio publicado a principio de 2020 llamado Walls.

louis hoy se levantó más larrie que nunca NSNNSNS y yO TAMBIÉN AAAAA A UN AÑO DEL ÁLBUM MÁS HERMOSO DE LA VIDA Y A POCAS HORAS DE QUE HARRY CUMPLA 27 ME MATO en fin LARRY ES REAL💚💙 #1YearOfWalls PROUD OF LOUIS

Cabe destacar que desde hace varios años los fanáticos de la exagrupación One Direction han señalado que los dos cantantes mantienen una relación.

Pero eso no ha sido todo, ya que varios se han atrevido a asegurar que ambos están casados, lo cual no han hecho público.

Además, de acuerdo con un video del youtuber Lauti Vera, los cantantes dieron pistas de que se unieron en matrimonio en 2013.

Fue a principio de este 2021, cuando Harry fue captado de la mano con la actriz Olivia Wilde durante la boda de uno de sus amigos en común.

El enlace matrimonial corresponde al agente de Styles, el cual se llevó a cabo en el rancho San Yisdro, en California.

Harry Styles may have predicted Olivia Wilde romance in One Direction song

— Page Six January 4, 2021