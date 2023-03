Filtran video de Amanda Bynes vagando sin ropa en Los Ángeles

La actriz fue ingresada a un centro psiquiátrico luego de ser captada deambulando por las calles luciendo perdida. En estado de "psicosis" pudo llegar a llamar al 911.

Después de haber sido una de las celebridades más famosas en la década de los 2000, protagonizando éxitos juveniles, la carrera de Amanda Bynes se derrumbó tras sumirse en una vida de adicciones al alcohol y a las drogas.

Mucho ha pasado la actriz estadounidense, que actualmente tiene 36 años, pues pasó de la fama a una profunda crisis personal llena de excesos.

Según reveló el portal TMZ, la exestrella de Disney fue ingresada a un centro de salud mental después de ser vista vagando desnuda en las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos, así que fue resguardada por las autoridades.

Esto ocurrió en la madrugada del 19 de marzo, fue ella misma quien llamó al número 911 para reportar una emergencia. Afortunadamente no resultó herida durante la terrible experiencia, aunque las cosas podrían haber sido mucho peores dada la zona donde fue encontrada.

Una fuente cercana comentó que actualmente está hospitalizada y probablemente seguirá recibiendo atención durante varios días. Por lo general, una retención psiquiátrica solo dura 72 horas, pero puede extenderse.

Amanda Bynes has been placed on a psychiatric hold after she was caught roaming the streets naked and alone.

She waved someone down and called 911 on herself saying she was having a psychotic break.

