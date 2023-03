Jennifer López posa en descarado y candente body a punto de enseñar su intimidad

La cantante presumió sus exuberantes caderas con un sexy atuendo con el mínimo de tela, demostrando que a sus 53 años tiene un cuerpazo de envidia.

Jennifer López está causando sensación en las redes sociales por sus publicaciones subidas de tono, donde sin pena alguna presume sus envidiables curvas.

La cantante se volvió tendencia tras aparecer en una campaña publicitaria, y con motivo del lanzamiento, de su línea de zapatos en colaboración con la firma Revolve.

Ella se ha dejado ver en varios sexys atuendos, destacando un vestido de malla transparente cuyo original diseño permitió ver su body negro.

Pero eso no fue todo, ya que la diva del Bronx complementó las elegantes sandalias y botas altas con otros outfits de color negro, como un vestido de lentejuelas y un ajustado enterizo.

“¡Me encantan los zapatos! ¿¿¿¿Alguien se identifica??!! @JLoJenniferLopez para @Revolve ✨ #linkinbio #THISISMENOW #JLoJenniferLopez 📷 @DennisLeupold”, escribió junto a las imágenes -que han obtenido casi 500 mil likes.

JLo también promociona los productos de su línea para el cuidado de la piel, siendo ella misma la modelo principal. Hace algunos días subió la temperatura al compartir una fotografía que la muestra posando de espaldas y usando un body negro con el mínimo de tela.

El esposo de la cantante

Ben Affleck por fin acabó con las especulaciones y preguntas que surgieron sobre el meme viral que tuvo su origen durante la ceremonia de entrega los Premios Grammy 2023.

El actor se refirió finalmente a las imágenes en las que se le veía bastante aburrido durante la gala, sentado junto a su esposa Jennifer López.

Durante una charla que sostuvo con The Hollywood Reporter, Ben descartó haber estado “aburrido” durante la ceremonia, también negó haber estado borracho.

“La pasé muy bien en los Grammy. Mi esposa iba y pensé: ‘Bueno, habrá música en vivo. Puede que sea divertido’”, explicó. Sin embargo, confesó que su ansiedad aumentó cuando el conductor Trevor Noah y las cámaras comenzaron a enfocarse en él.

Fue ahí donde surgió el momento que dio paso a las controversiales imágenes. “Me acerqué a ella y le dije: ‘Tan pronto como nos graben, me voy a mover y dejaré que te sientes con Trevor’. Y ella me respondió: ‘Más te vale que no te vayas’”, contó Ben.

