Duras críticas a Itatí Cantoral por foto subida de tono exhibiendo sus atributos

Lejos de recibir halagos, la actriz fue juzgada por exponer su figura de esa manera en revelador traje de baño.

Desde hace unas semanas, Itatí Cantoral ha estado publicado sensuales imágenes en sus redes sociales donde presume su espectacular figura; sin embargo, la más reciente provocó decenas de críticas.

La actriz mostró su curvilínea figura como nunca antes dejando ver que es una fiel adepta al gimnasio, mediante diversas imágenes en las que aparece en traje de baño tipo cutout con tanga y un vestido de crochet largo ceñido que deja entrever su cuerpo.

Mientras algunos usuarios destacaron su escultural figura, otros criticaron el hecho de que tiene una familia, así como la edad en la que actualmente se encuentra:

A pesar de que hayan pasado 28 años desde su estreno, María, la del barrio es una de las telenovelas más icónicas de la farándula mexicana, y que algunas imágenes se han convertido en memes, haciendo que el melodrama sea inolvidable.

Itatí Cantoral, que dio vida a la temible villana, reveló detalles detrás de la creación del mítico personaje y cómo fue Beatriz Sheridan, la directora, la que marcó la diferencia a la hora de pensar en Soraya Montenegro.

“Ella se moría de risa y se te quedaba viendo. Yo estaba inexperta, recién empezando mi carrera, y Beatriz Sheridan me decía: ‘Ponte ahí. Tú veme, imítame’. Me hacía que hiciera la voz más gruesa. Ella hacía la escena y me decía: ‘Tú, imítame’. Como yo quería ser disciplinada, ni opinaba y la imitaba. Y Soraya se robó la novela”, recordó.