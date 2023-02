Ellos son los ganadores de los Grammy 2023

El evento de premiación más importante de la industrial musical estuvo lleno de sorpresas y sobre todo porque Beyoncé se convirtió en la artista con más grammys en la historia sumando por el momento 32 galardones.

Este domingo 5 de febrero se llevó a cabo la 65ª edición de los Premios Grammy, en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles. La más nominada era Beyoncé, que competía en 9 categorías.

La siguen el rapero Kendrick Lamar (con 8), Adele (7), Brandi Carlile (7), Mary J. Blige y Harry Styles (ambos con 6). Tal como lo anticipó la Academia de la música, la gala tuvo los shows en directo de Bad Bunny, Harry Styles, Mary J. Blige, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith.

También se presentaron Stevie Wonder con Smokey Robinson y Chris Stapleton. Además, Jay-Z se subió al escensario junto a DJ Khaled.

Álbum del Año

‘Harry’s House’ by Harry Styles wins the #GRAMMYs award for Album Of The Year. pic.twitter.com/wLakK7LyXc

Grabación del Año

Canción del Año

Bonnie Raitt – Just Like That

Mejor nuevo artista

Mejor Álbum pop vocal

Mejor canción de R&B

Mejor Álbum Country

Mejor Dúo Pop / Actuación en Grupo

Kim Petras becomes the first transgender woman to win the #GRAMMYs award for Best Pop Duo/Group Performance. pic.twitter.com/V2xNYwX0iV

— Pop Base (@PopBase) February 6, 2023