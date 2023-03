Selena Gomez publica foto sin maquillaje ni filtros con tremendo escote

La cantante compartió una imagen haciendo un acercamiento a su rostro para mostrar una piel natural.

Selena Gomez ha estado en el centro de la atención debido a que la esposa de Justin Bieber está copiando todo lo que ella hace, y fueron los fans lo que lo notaron.

Según los rumores, la modelo Hailey Bieber todavía siente uno celos tremendos por la cantante y aseguran que no puede ver que le va mejor que a ella.

Pese a ello, la exchica Disney es la cantante más seguida de Instagram y en esta misma red social ha compartido una fotografía mostrando su rostro al natural, sin maquillaje ni filtros que tapen las imperfecciones que muchas mujeres tenemos.

Su publicación se ha llenado de miles de mensajes y todos para realzar lo guapa que está. “La belleza natural”, “espectacular Selena”, “preciosa”, “adorable” y muchos más de este estilo. La fotografía de Selena cuenta con más de 20 millones de likes.

En la misma publicación, también hizo guiño del apoyo incondicional a su entrañable amiga Miley Cyrus. Tal parece ser que además de su gesto de sororidad, la actriz ha tomado como ejemplo a Cyrus, quien en la letra de su canción hace referencia a la importancia de tener confianza en nosotras mismas.

Luego de una polémica generada en redes sociales porque Selena Gomez dijo que su única amiga famosa era Taylor Swift, parece haberse reivindicado y habló, después de varios años, de la también actriz Francia Raisa, quien le donó un riñón en 2017.

Fue durante una entrevista para la serie documental de Apple TV Dear… que la exestrella de Disney dijo que siempre tendrá una deuda con la actriz de origen hondureño tras que no dudara en ningún momento en donarle uno de sus riñones.

“Mi mejor amiga. Su nombre es Francia. Ella dijo: No, definitivamente me estoy haciendo la prueba. Y en tres días, ella fue a hacerse la prueba, y era compatible. Y fue uno de esos momentos en los que me sentí vigilada. Sé que tuve mucha, mucha suerte’”, mencionó.