Selena Gomez y Hailey Bieber destrozan a los haters posando cariñosas y abrazadas

Después de que la modelo negara que inició su relación con Justin Bieber cuando estaba con la cantante, ambas se dejaron ver juntas por primera vez.

Hace unos días, Hailey Bieber concedió una entrevista al podcast Call her Daddy y habló sobre el supuesto triángulo amoroso que habría protagonizado con Justin Bieber y Selena Gomez, y negó haber iniciado su noviazgo cuando él todavía era novio de la exestrella de Disney.

Ahora, la modelo y la cantante le dieron una lección a los críticos, haters y usuarios de redes sociales al posar juntas por primera vez en la gala del Museo de la Academia, la noche del sábado 15 de octubre, según dio a conocer Enews.

El fotógrafo Tyrell Hampton fue el afortunado en lograr una imagen que –hasta ahora– parecía imposible de lograr, pues todo Internet se habían encargado de enfrentar y enemistar a la esposa y a la ex del canadiense.

Aunque Baldwin se encargó de desmentir los rumores y aclarar que ya se había reunido con ella para hablar de la polémica que se había impuesto sobre ellas.

Las reacciones a las fotografías donde se les ve muy sonrientes, abrazadas y mostrándose afecto recibieron una enorme cantidad de reacciones y comentarios positivos por el hecho de que confirmarían que entre la cantante de 30 años y la modelo de 25 años no hay drama ni sentimientos negativos de ningún tipo.

Aunque la nueva edición de la Academy Museum Gala, celebrada en Los Ángeles, congregó a un sinfín de estrellas como George Clooney o Julia Roberts, el momento más comentado y celebrado del evento fue el sorprendente posado que, una vez dentro del salón, protagonizaron Hailey Bieber y Selena Gomez.

