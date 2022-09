Críticas a Justin Bieber por aparecer con botellas de plástico como sandalias

El cantante generó polémica al usar un calzado que básicamente consistía en dos botellas de plásticos aplanadas y con una tapa en la punta.

Un peculiar calzado que lució Justin Bieber llamó la atención en las redes, no solo por su controversial diseño, también por al alto precio de venta, provocando miles de críticas.

Hace unos días se viralizaron en las redes sociales unas polémicas imágenes del cantante usando un supuesto nuevo par de sandalias de Balenciaga. La controversia porque el calzado básicamente consistía en dos botellas de plásticos aplanadas con el logo de la marca de lujo.

El hecho fue considerado ofensivo por los internautas debido a que asemejaban a zapatos que personas de bajos recursos fabrican para proteger sus pies del suelo. Pero eso no fue todo, ya que incluso el valor de venta, equivalente a 895 euros también fue tema de discusión.

Anteriormente, la marca de lujo española ha causado revuelo en las redes sociales por sus peculiares y llamativos diseños, como zapatillas de lujo rotas o por carteras inspiradas en bolsas de basura.

Los comentarios en contra no solo se dirigieron a la marca, también a la estrella canadiense por modelar este controversial diseño y “burlarse” de muchas personas.

“De verdad espero, de todo corazón espero, que esta alusión a lo que usan adultos y niños en situación máxima de pobreza, sea una campaña para donar en la totalidad a este grupo de personas!!”

“Lo triste es que se hagan viral en los pies de un señor tan adinerado y no en los pies de un niño extremadamente pobre”

“La humanidad ahora si está por extinguirse 😂”

“Una falta de respecto a los pobres 🤨🤨🤨🤨”

“Es un insulto a quienes en África y alrededor del mundo tiene q hacer estas cosas para poder caminar en tierra”

“Vaya estupidez humana!”

“La estupidez humana no tiene límites, en el mundo hay personas usando botellas por que no tiene dinero para más nada y estos anormales pagando cientos de dólares por eso 🤦🏻‍♀️”

La verdad de Balenciaga

La controversia que generaron estas sandalias de inmediato fue desmentida, ya que en realidad todo se trataba de una propuesta sarcástica creada por Neondazer, un artista de origen ruso. El sujeto diseñó las gráficas que causaron polémica entre los usuarios de las plataformas digitales, todo con la intención de hacer una crítica al consumismo actual que se vive en la sociedad.

“Supongo que este concepto es metairónico hacia Balenciaga, que se convirtió en marca metairónica gracias a Demna Gvasalia, diseñador de la marca”, escribió el artista ruso a través de su cuenta en Instagram.

Y agregó: “Cuando se me ocurrió esta idea, pensé: ‘¡Qué jodidamente divertido! Pero… no me sorprendería que Balenciaga hiciera algo así de verdad””.

