Selena Gomez responde a críticas de su evidente aumento de peso

Después de desfilar por la alfombra roja de los Golden Globes, la actriz recibió comentarios negativos pues se mostró con unas libras de más.

Selena Gomez no está dispuesta a pasar por alto las críticas recibidas por si evidente aumento de peso tras su paso por los Golden Globes 2023.

La actriz de 30 años generó numerosos comentarios por su físico, algo de lo que ella misma decidió abordar en un directo de Instagram.

Después apareció en Instagram Live con su acompañante en la entrega de premios, su hermana pequeña Gracie Elliot Teefey, de 9 años, para hablar de las críticas que recibió.

La estrella de “Only Murders in the Building” fue nominada a su primer Globo de Oro por mejor actriz en comedia por su personaje de Mabel Mora en el exitoso programa de Hulu, protagonizado por Steve Martin y Martin Short.

Selena Gomez, que acudió a la ceremonia con un espectacular vestido de Valentino de Alta Costura con mangas abullonadas y una cola larga, se ha pronunciado en varias oportunidades en contra de los body-shamers antes.

En abril de 2022, volvió a hablar sobre ser juzgada por su apariencia.

“Trato de mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y compré cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante”, dijo entonces. “Pero, sinceramente, no me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos: