Escenas candentes de Sharon Stone le costaron la custodia de su hijo

Por primera vez en una entrevista, la actriz contó que perdió la custodia de su hijo por protagonizar escenas de sexo.

La película “Instintos Básicos” fue un punto de inflexión para Sharon Stone, en su momento causó conmoción y la posicionó como la “femme fatale” del momento.

Su personaje de personalidad fuerte que se involucra con el personaje que interpretó Michael Douglas fue un ícono de la época. Sin embargo, el filme, que se convirtió en un bombazo mundial y en un clásico cinematográfico, hizo daño en la vida personal de la actriz.

Durante una entrevista en el podcast de Table for Two with Bruce Bozzi, ella reveló las secuelas de la película de 1992, incluyendo su experiencia personal más dura: la pérdida de la custodia de su hijo.

“Cuando el juez le preguntó a mi hijo, mi niño: ‘¿Sabes que tu madre hace películas de sexo?’. Este tipo de abuso por parte del sistema, que consideró qué tipo de madre era yo porque hice esa película”.

De acuerdo con el testimonio de la intérprete en el podcast, la famosa escena del cruce de piernas jugó un papel crucial en aquel proceso. “La gente va por ahí sin ropa en la tele hoy en día, pero a mí se me vio como una dieciseisava parte de segundo de desnudez… y perdí la custodia de mi hijo”.

Para ella, su maternidad fue muy especial y no por hacer películas la descuidó. Por eso perder la custodia de su hijo le destrozó. “Terminé en la Clínica Mayo con latidos cardíacos adicionales en las cavidades superior e inferior de mi corazón”, confesó.

Divorcio de la actriz

La actriz protagonista de la emblemática película en cuestión, comenzó una relación en 1998 con Phil Bronstein, seis años después del estreno de ‘Bajos Instintos’. Ambos decidieron adoptar a un niño en el año 2000.

Sin embargo, la pareja se divorció en 2004, lo que implicó llegar a un acuerdo sobre la custodia del niño. Lo que pudo ser una ruptura amistosa, se tornó una separación complicada y dolorosa, pues en 2008 Sharon Stone perdió la custodia de su hijo.

En la actualidad, Roan tiene 22 años y en 2019 el joven comenzó los trámites para tener el apellido de su madre. Tiene otros dos hijos, a quienes adoptó en 2005 y 2006, respectivamente, Laird, de 17 y Quinn, de 16.

