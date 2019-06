Actriz mexicana quiere adoptar a la hija de Edith González

View this post on Instagram

Ofelia, eres todo un caso, divertida, irreverente,locuaz, distraída, inteligente a morir y una madre en la cual todos ven reflejada a la suya, sin saber que tu inventaste tu forma de ver la maternidad, guardaste el secreto y rompiste el molde! No hay otra igual! Mucho que aprenderte!!! Sobre todo tú negro sentido del humor! Te amamos Ofelia!!!! Esta es una foto de tres #gonzalez que se conocieron, reconocieron y decidieron que se amaran siempre! (Falta solo mi amada Ukume) Porque el #10demayo sea más que una fecha comercial Porque la maternidad nos libere del #amor #genético y nos de la fuerza del #amoruniversal pues quién es #madre de uno #deberia sentirse #madre de todos y así pedir por los derechos de todos los niñ@s!!! Porque nunca he amado como cuando tuve en mis brazos a una pequeñita de 2.1 kg, por cada recuerdo que me inunda el alma, por cada desvelada, por cada sonrisa que me regalas, porque no puedo estar más orgullosa de quien eres y los sentimientos que alberga tu joven corazón y porque traigo tatuado en el alma la primera vez que me hiciste oficialmente mamá al decirlo, Gracias pequeña mía por llegar a mi vida. Espero ser guía, ternura y escucha. Para [email protected] mis niñ@s de la fan-milia Gon alita que me llaman madre quiero decirles que me conmueve mucho y que tomo la responsabilidad de tratar siempre de ser el mejor ejemplo para ustedes [email protected] y que vean en mis acciones y dichos un camino de amor. #felizdiadelamadre