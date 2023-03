Usuarios estallan contra actriz que interpreta a Campanita en Peter Pan

Disney reveló las primeras imágenes de Yara Shahidi, quien interpreta a la famosa hada en la película "Peter Pan & Wendy", pues aseguran que su físico no se parece al personaje.

De nuevo la inclusión de Disney está generando una fuerte discusión en las redes sociales, pues se revelaron el primer tráiler de la película “Peter Pan & Wendy” y la imagen de Campanita es la que ha creado el debate.

Con un elenco estelar encabezado por Jude Law como el ‘Capitán Garfio’, Alexander Molony como ‘Peter Pan’ y Ever Anderson como ‘Wendy’, diversos comentarios provocó la elección de Yara Shahidi como ‘Tinker Bell‘.

Sobre este último personaje, muchos fans de la cinta volvieron al mismo tema de discusión de criticar la inclusión de la artista afroamericana, en un rol que luce muy distinto en las versiones animadas.

Y es que según varios usuarios de redes sociales, Disney estaría más interesado en la inclusión que en generar personajes originales, y lo “racista” que es la empresa al solo realizar cambios en el tono de piel de los protagonistas de sus nuevas obras, acusando incluso de “inclusión forzada”.

Disney couldn’t care less about making new stories with Poc characters, they just put poc ppl to play white characters, and that shows 1) how lazy Disney is 2) how racist this is, it’s like they don’t think poc ppl deserve their own stories (beside like 3 animated movies?)

— Alex (he/they) (@tinyscribbles_) February 28, 2023