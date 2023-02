Dua Lipa deja ver de más en sensual y transparente vestido

La cantante acaparó las miradas al acudir a la Semana de la Moda de Milán al llegar con un ajustado atuendo que dejaba ver por completo su figura.

Cada vez que aparece en público, Dua Lipa logra ser el centro de la atención y de nuevo volvió a causar sensación al acudir a la Semana de la Moda de Milán por su sexy atuendo.

La cantante acudió al desfile de GCDS luciendo un vestido de transparencias negras con encaje que mostraban su piel por completo y acentuaban sus curvas que tanto la caracterizan.

En su cuenta de Instagram compartió fotos y videos que la muestran en el evento, y que hasta el momento superan los siete millones de likes.

La intérprete de “New Rules” estuvo presente en el desfile y posó para los fotógrafos usando un original outfit del que muchos hablaron, pues ver su ropa interior negra.

Con unos zapatos cerrados y con plataforma, ella llevó el pelo suelto con raya al medio y un make-up hermoso.

“Realmente nunca quise ponerme en una caja y decir: ‘Este es mi estilo y estos son mis básicos de estilo’. Me encanta experimentar y jugar. Es como la música: el sonido no solo incluye la cara del artista. Y el artista debe usar la ropa, no al revés. La moda no se puede forzar”, contó ante los medios.