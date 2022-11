Kendall Jenner aparece en alfombra roja en transparente vestido y sin ropa interior

La modelo presumió su perfecta anatomía en un diseño de Burc Akyo para la gala LACMA Art+Film.

Kendall Jenner fue una de las decenas de estrellas invitadas a la gala anual de LACMA Art+Film, celebrada en Los Ángeles, y a su llegada acaparó toda la atención.

La modelo llegó luciendo un atrevido look negro transparente que dejó a la vista su figura de ensueño, diseñado por Burc Akyol. Ella vistió un bodysuit negro transparente de cuello alto, mangas largas y un par de paneles de cuero cubriendo lo esencial en el pecho.

A su atuendo agregó una falda de corte sirena metálica con cintura baja y detalles drapeados sobre la cadera, un par de sandalias negras de charol, pequeños pendientes brillantes y las uñas de manos y pies pintadas de color vino.

Resaltó sus ojos con sombras oscuras y extensas pestañas negras; afiló sus pómulos con blush rosado, labial nude y pestañas largas con rímel.

La gala de Los Angeles County Museum of Art, presidida este año por Leonardo DiCaprio, reunió a otras celebridades como Kim Kardashian, Olivia Wilde, Paris Hilton, Billie Eilish y su novio Jesse Rutherford y Salma Hayek que fue acompañada de su esposo François-Henri Pinault.

Jared Leto, Andrew Garfield, Elliot Page y Sydney Sweeney también engalanaron el evento.

La fortuna de la modelo

Kendall Jenner es conocida mundialmente por su participación en el mediático reality ‘Keeping up with the Kardashians’. Sin embargo, sus ingresos no solo provienen de este programa.

ha construido su imagen como una de las modelos más prestigiosas del mundo de la muda. Esto le ha permitido amasar una gran fortuna. se caracteriza por estar alejada de los escándalos amarillistas y ser una persona más privada de su vida en general.

Según la revista Forbes, “el valor neto de Kendall Jenner hasta el momento es de $ 74 millones de dólares, unos 371 mil millones de pesos colombianos al cambio de hoy. Kendall tiene más de 240 millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales a través de las cuales gana más de $20 millones cada año”.

