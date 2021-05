FOTOS. El trío amoroso que tiene a Rita Ora en medio de la polémica

¡Beso de tres! La cantante y el director Taika Waititi, quienes son pareja, fueron captados besándose con Tessa Thompson después de una fiesta en Sydney.

Rita Ora y su novio Taika Waititi han dado mucho de qué hablar en los últimos días, y es que fueron captados mostrándose muy cariñosos con Tessa Thompson.

De acuerdo con lo revelado por varios medios internacionales, los tres fueron captados juntos y conforme los minutos fueron avanzando, terminaron besándose cariñosamente.

Según reportes, el domingo por la mañana, después de una fiesta que duró toda la noche en la casa de Waititi en Sydney, se vio a la cantante y al director en un balcón mientras se abrazaban y bebían.

En las imágenes difundidas vemos como los novios se besan tiernamente, luego se une a ellos la actriz.

Tessa es una actriz que fue protagonista de la película de Taika, en “Avengers”, donde dio vida a Valkyrie, y en las postales la vemos lucir una chaqueta de cuero negro y pantalones del mismo tono.

Estoy loca con estas fotos de Tessa Thompson, Taika Waititi y Rita Ora pic.twitter.com/fpndMFaJPh — ilianA ‎ (@spacesharmony) May 23, 2021

La poli relación de la cantante

A finales del mes pasado, la relación entre Rita Ora y Taika Waititi se hizo pública cuando ambos llegaron juntos al estreno de ‘RuPaul’s Drag Race Down Under’ en la Ópera de Sydney.

Aunque evitaron ser fotografiados en la alfombra roja, tomaron sus asientos uno al lado del otro dentro del lugar.

De acuerdo con The Sun, la pareja no ha ocultado que están juntos entre sus amigos famosos, y las cosas podrían ponerse serias, sin embargo, no se sabe si se encuentran en una relación ‘poliamorosa’ con Thompson.

Rita Ora y Taika Waititi llevan su relación a otro nivel incluyendo a Tessa Thompson ❤ … ¿Poliamor? 🙈 (+FOTOS) https://t.co/Bx0HvaTNan pic.twitter.com/ngpwc2Gq8D — Laura G (@LAURAGII) May 25, 2021

Actualmente, Tessa se encuentra en Australia para filmar “Thor: Love and Thunder”, cinta dirigida por Waititi.

En 2018, la actriz reveló que se siente atraída por hombres y mujeres, aunque se negó a etiquetarse a sí misma como bisexual.

Mientras tanto, la estrella recientemente terminó de filmar The Voice Australia, programa donde la cantante es coach junto a Guy Sebastian, Keith Urban y Jessica Mauboy.

