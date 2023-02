Critican el “excesivo” aumento de senos de la hija de Laura Bozzo

Alejandra de la Fuente aparece luciendo un diminuto traje de baño, que a penas cubría lo necesario, por lo que la criticaron por parecer muñeca inflable.

Laura Bozzo se ha convertido en una de las mujeres más polémicas de la farándula, siempre está dando de qué hablar, pero de su vida íntima son muy pocos los detalles que se conocen.

Ella estuvo casada con Mario de la Fuente, con quien procreó dos hijas; sin embargo, una de ellas ha logrado cautivar a sus seguidores gracias a su esbelta figura. Se trata de Alejandra de la Fuente.

La menor de las hijas de la peruana recientemente cumplió 34 años y fue felicitada públicamente por su madre con un emotivo mensaje. “FELIZ CUMPLE. Me parece mentira… aún recuerdo cuando me dijeron que estaba embarazada de ti. No lo podía creer (…) Te agradezco porque en las buenas y en las malas nunca me dejaste ni un solo instante”.