Galilea Montijo rompe las redes con su portada para Playboy

En unas seductoras poses desde la cama, la presentadora mexicana apareció en la revista para caballeros acompañada de French Montana.

Galilea Montijo cerró enero de 2023 con una publicación que enloqueció a usuarios de redes sociales. Se trata de su nueva portada en Playboy junto a nada más ni nada menos que French Montana.

La presentadora mexicana posó muy seductora junto al rapero oriundo de Marruecos, conocido por temas como Unforgettable, Welcome to the party y Mopstick, entre muchos otros.

Como era de esperarse bastaron unos minutos para que sus fotografías corrieran en todas las plataformas digitales desatando un sinfín de halagos, en especial, de algunos famosos.

Fue durante la mañana del martes 31 de enero cuando la conductora de Hoy sorprendió a sus casi 10 millones de seguidores en Instagram la portada que hizo a sus 49 años de edad para la famosa revista del conejito.

Sin mencionar nada más que agradecimientos para sus colaboradores, la tapatía impresionó con un elegante outfit integrado por un elegante jumpsuit con transparencias en los costados.

Los fans de la presentadora

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con emojis de fuego y cientos de halagos para Galilea Montijo.

Sin embargo, debido a que se restringieron las opiniones, sobresalieron los comentarios de algunos famosos como María León, Tania Rincón, Andrea Escalona, Yaneth García, Paul Stanley, Manelyk, Raúl Araiza y Poncho de Nigris.

“Mana, estás con todo”. “No mam*s mana”. “Wow la portada!”. “Me encantó trabajar contigo hermosa”. “Diva total”. “Te amo”. “La estas rompiendo muy cabr*n”. “Wooo que hermosa portada”. “Te amo, te mereces todo el éxito del mundo”, fueron algunos mensajes.

Pero eso no fue todo, y es que French Montana subió otra imagen que realizó para la misma publicación, donde apareció acostado en un cama con unas piernas de mujer en frente, las cuales posiblemente pertenecen a la conductora tapatía. No obstante, es solo un rumor, pues todavía no se confirma la identidad de la colaboradora que aparece en esa fotografía.

