Chiquis Rivera publica un video y sin querer muestra de más

La cantante estaba hablando de Grammy que no ganó y su vestido le jugó una mala pasada que dejó ver toda su intimidad.

Chiquis Rivera deslumbró a todos a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy 2023 con un vestido blanco que revelaba las libras que perdió con su drástica pérdida de peso.

La cantante decidió llevar un atuendo ceñido al cuerpo y con escotes que permitía presumir sus atributos. Ella estaba nominada por su álbum ‘Abeja Reina’ en la categoría Mejor álbum música regional mexicana.

Sin embargo, no resultó ser una de las galardonadas de la noche. Por ello, envió un mensaje a sus fanáticos para agradecerles, aunque no contaba con que enseñaría gran parte de su intimidad.

“Les quería dejar saber que los amo, muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño. Escúchenme bien, ok? No perdimos, no ganamos. A Natalia la amo, es una gran artista y es una ganancia estar en esta categoría con personas que admiro y que quiero mucho, que han estado en esto por muchos años”, dijo a través de la red social.