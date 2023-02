Pamela Anderson revela que fue abusada sexualmente a sus 12 años

En su documental de Netflix, la famosa contó lo difícil que fue cuando un hombre 13 años mayor abusó de ella.

Pamela Anderson ha tenido una vida polémica y muchos conocen los escándalos por los que ha atravesado como su video sexual que grabó con Tommy Lee. Sin embargo, lo poco que se sabe son los momentos difíciles que vivió antes de ser famosa como el abuso sexual que sufrió.

“Me pasaron muchas cosas de niña y me avergonzaba mi cuerpo, me avergonzaba mucho lo que me había sucedido de niña”, comentó la famosa en el documental titulado ‘Pamela Anderson: Una Historia de Amor‘ el cual se estrenó en Netflix el pasado 31 de enero.

“Mi amiga y yo teníamos 12 o 13 años. A ella le gustaba un chico más grande que nosotros, fuimos al apartamento de un amigo, ella subió con el chico que le gustaba, yo estaba jugando backgammon con su amigo mientras la esperaba. Jugamos un rato hasta que me dijo que parecía que yo necesitaba un masaje. Él tenía 25, yo tenía 12. Me violó”, comentó.

Debido a que Pamela Anderson vivió violencia en su casa y su madre era maltratada por su padre, prefirió no decir a nadie lo que le había sucedido.

“Sentí que había sido mi culpa. Mi mamá siempre lloraba por mi papá y no quería lastimarla más. No le conté a ella ni a nadie. Intenté olvidarlo, pero sentí que lo tenía tatuado en la frente tuve sexo y no quería que nadie se enterara”, confesó agregando que por mucho tiempo se sintió insegura y confundida.

“Ese fue mi primer acercamiento a las experiencias sexuales, y fue muy confuso. Eso me hizo muy tímida, muy insegura”, comentó.

El documental de Andersona ha dado mucho de qué hablar y por el momento se encuentra en las tendencias de la plataforma de Netflix.

