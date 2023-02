¿Quién dará vida a Michael Jackson en la película sobre su vida?

La vida de Michael Jackson será llevada al cine y ya se eligió a la persona que encarnará al “Rey del pop".

La vida de Michael Jackson será llevada al cine y será protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, de 26 años. El joven integrante de la dinastía musical fue el elegido para encarnar al “Rey del pop” en su cinta autobiográfica la cual llevará el título “Michael” y se empezará a filmar este 2023.

Jaafar Jackson, de 26 años, es hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael e integrante original del grupo The Jackson 5, y de Alejandra Genevieve Oaziaza. Al ser integrante de la familia, el joven lanzó su primer sencillo en 2019 titulado “Got Me Singing” y formará parte de su álbum debut, que sigue en proceso de creación y tiene un título muy apropiado: Famous.

I’m humbled and honored to bring my Uncle Michael’s story to life. To all the fans all over the world, I’ll see you soon.



Photo by Jourdynn Jackson pic.twitter.com/Xow9Mkakup

— Jaafar Jackson (@JaafarJackson) January 30, 2023