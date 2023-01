Alma Cero revela la amenazante forma de Edwin Luna para pedirle el divorcio

La actriz mexicana recordó que el cantante le apuntó con un arma en su intención de quedar libre, para supuestamente estar con la modelo guatemalteca Kimberly Flores.

Publicidad

Alma Cero y Edwin Luna una de las historias de amor más mediáticas y cortas de la farándula mexicana. Ellos se casaron en 2017, pero el matrimonio no duró y a los casi tres meses se divorciaron.

A través de una reciente entrevista, la actriz comentó que había vivido violencia psicológica y manipulación, además de una supuesta amenaza con un arma cuando él le pidió el divorcio en aquel entonces con la que se habría apuntado con ella.

En medio de sus declaraciones, también habló del comunicado que Edwin debió sacar y ya no lo hizo: “ni lo hará (hablar sobre ello)… No (le reclamó por darlo a conocer) porque él sabe… Edwin tú sabes perfectamente lo que hiciste, no pasa nada… es que es tan claro porque a todos nos ve Dios, así que en él lo hará”.

Además, comentó cómo fue ese momento que le hizo reaccionar, “él me decía que quería terminar todo a dos meses y medio de habernos casado y eso fue lo que a mí me impactó y en ese momento yo no voy a poner en riesgo ni la vida de alguien ni la mía.

En ese momento yo me aparté, tomé distancia y tomé las decisiones que tenía que tomar. Para mí la vida está en primer lugar”.

Le responde a la actriz

En una reciente entrevista en el aeropuerto, Edwin Luna habló sobre las declaraciones de su ex, “me enteré obviamente porque estoy en redes sociales y en redes sociales se mueve todo pero no me gusta verlo, ni eso ni otros chismes porque es caer yo mismo en conclusiones”.

Y agregó, “yo creo que en dada medida hay verdades, hay mentiras pero ya habrá un momento en el que yo pueda sentarme y dar mi punto de vista.

Alma Cero estuvo casada dos meses con Edwin Luna, sin embargo, la relación terminó en medio de rumores de infidelidad. https://t.co/Y4F3ocMVx6 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 24, 2023

Creo que durante muchos años no es la primera que habla de mí, han sido muchas personas y nunca he dado la cara para dar mi versión pero ya llegará su momento de dar la versión de todo lo que ha pasado”.

Según Edwin las declaraciones de Alma Cero tienen verdades y mentiras pero buscará el mejor momento para dar a conocer su versión, “hay algo de verdad y hay algo de mentira, me gustaría decirlo de la manera correcta”.

(Visited 34 times, 34 visits today)

Publicidad