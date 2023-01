Jennifer López habla del beso en la boca con una famosa cantante

La cantante reveló por qué no consiguió el icónico beso con Britney Spears y Madonna en los VMA's.

Publicidad

Por primera vez, Jennifer López confesó que se quedó con las ganas de besar a la Reina del Pop en los MTV Video Music Awards de 2003.

El beso de Madonna y Britney Spears en los VMA’s pasó a ser un momento icónico de la cultura popular. Del momento también participó la cantante Christina Aguilera, quien también besó a la “Reina del pop”.

No obstante, recientemente trascendió que quién se suponía debía ocupar su lugar era nada más y nada menos que JLo. Brit sorprendió a los presentes y a los millones de televidentes que seguían la ceremonia saliendo de una torta de bodas gigante.

Vestida de una sexy novia, y ante la atenta mirada de Beyoncé, Avril Lavigne, Eminem y otros mega artista de la época, la entonces considerada “Princesa del pop “comenzó a cantar “Like a Virgin”, uno de los primeros éxitos de Madonna.

En una nueva entrevista antes del lanzamiento en streaming el 27 de enero de “Shotgun Wedding”, su próxima película de Prime Video con Josh Duhamel, ella confirmó los rumores de que originalmente había sido seleccionada para la actuación musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prime Video (@primevideo)

El beso con la cantante

Jennifer López habló del beso que debía darse con Madonna y explicó por qué no actuó, lo que resultó en que Christina Aguilera tomara su lugar.

“Es así. Ese beso debería haber sido para mí”, dijo Lopez. “En ese momento, estaba filmando una película en Canadá, pero un tiempo antes de la ceremonia fui junto a Britney a la casa de Madonna para ensayar el cuadro. Y los besos con nosotras dos estaban pautados”.

Sin embargo, por cuestiones de trabajo, no pudo estar presente en la ceremonia. “ Simplemente no pude dejar el set de película, así que no pudimos hacerlo. Luego consiguieron que Christina Aguilera lo hiciera, reveló la diva de la música.

“Amo a Madonna, soy una gran fan, siempre lo he sido”, se lamentó Lopez, quien por entonces ya tenía tres discos editados y asomaba como la superestrella en la que finalmente se convirtió.

La revelación llegó después de que consultaran a la cantante de “On the Floor” cuál es su canción de karaoke favorita, momento en el que comenzó a cantar el éxito de Madonna de 1984 “Like a Virgin”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

(Visited 42 times, 42 visits today)

Publicidad