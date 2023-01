Críticas y risas por el error de Jennifer Coolidge en los Golden Globes

La actriz presentó una de las categorías y al decir el ganador confundió los premios diciendo "Y el Oscar es para...", palabras que ya hicieron eco en las redes sociales.

Jennifer Coolidge se ha convertido en tendencia tras su tremendo error durante la transmisión en vivo de la 80ª entrega anual de los Golden Globes.

La actriz de The White Lotus fue una de las presentadoras durante la ceremonia, tal como lo anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood; sin embargo, su presentación provocó decenas de críticas en la redes.

Ella presentó la categoría Mejor Actor de Reparto de Serie, premio que se llevó Tyler James Williams por su papel en Abbott Elementary.

Afortunadamente, el error no fue tan incómodo como la famosa confusión de Miss Universo 2015 de Steve Harvey , pero no pasó desapercibido para los fanáticos.

Jennifer Coolidge needs to give out every award and host every awards show going forward #GoldenGlobes pic.twitter.com/pumegJ1MZ7

— Jenna Amatulli (@ohheyjenna) January 11, 2023