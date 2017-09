Ariadna Gutiérrez revela lo que en realidad sucedió en Miss Universo 2015 cuando fue “coronada por equivocación”

Sin duda alguna, la final de Miss Universo 2015 pasará a la historia cuando el presentador Steve Harvey nombró por error a Ariadna Gutiérrez como la ganadora.

Casi dos años después, la colombiana reveló algunos detalles que delatan que todo estaba planeado y que esa confusión no fue por equivocación.

La reina de belleza fue la invitada principal en el programa “Muy Buenos Días” del canal RCN y durante la entrevista fue inevitable tocar el tema.

Ariadna aseguró que su equívoca coronación era algo que todos sabían, menos ella.

Las señales que comprobarían

A partir del minuto 3:55 del video, la modelo reveló lo que en realidad sucedió, pero que nunca se percató hasta cierto tiempo después.

“El día de la final, cuando estábamos las 10 semifinalistas, yo sentía que algo estaba pasando, yo sentía que los camarógrafos, la gente del backstage me quedaban mirando, como que sentía que mucha gente me estaba mirando. Pero yo decía: no, nos están mirando a todas por igual porque ya somos las finalistas, o dije: ‘bueno me están mirando porque no sé porque ya saben que voy a ganar, o algo así, yo, mejor dicho, súper creída que iba a ganar’. Pero sentía que no era, o sea, algo estaba pasando, algo raro estaba pasando. No sé, dios quiera me esté equivocando, pero algo sentí raro”.

Gutiérrez señaló que ella llegó con la mentalidad de ganar, como todas las demás, pero jamás imaginó que lo iba a pasar.

“Yo me quería morir, no quería salir de la casa, no quería hacer nada, lloraba”, explicó a los conductores del programa.

La colombiana se refirió a la entrevista que tuvo después con el conductor del evento, Steve Harvey, y este le confirmó que leyó lo que decía el papel que a él le pasaron, aunque después tuvo que aclarar que “se había equivocado”, dando a entender que “todo estaba arreglado”.