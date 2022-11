Ellos son los nominados de los Premios Grammy 2023

Semanas atrás, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reveló que se sumarían más categorías a dicha premiación.

Publicidad

Los premios Grammy o GRAMMYs son conocidos como la ceremonia más importante dentro del mundo de la música y anunció a sus nominados para la edición número 65. Esta se realizará el próximo domingo 5 de febrero de 2023 desde el Crypto.com Arena ubicado en Los Ángeles.

Semanas atrás, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reveló que se sumarían más categorías a dicha premiación entre ellas, Compositor del año, no clásico, mejor interpretación de música alternativa, mejor interpretación estadounidense, mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, mejor álbum de poesía hablada.

Ellos son los nominados en las categorías principales:

Mejor presentación pop en solitario

“Easy on Me” – Adele

“Moscow Mule” – Bad Bunny

“Woman” – Doja Cat

”Bad Habit” – Steve Lacy

”About Damn Time” – Lizzo

”As It Was” – Harry Styles

Mejor presentación dúo/grupo pop

“Don’t Shut Me Down” – Abba

”Bam Bam” – Camila Cabello & Ed Sheeran

”My Universe” – Coldplay & BTS

”I Like You (A Happier Song)” – Post Malone & Doja Cat

”Unholy” – Sam Smith & Kim Petras

Mejor álbum pop vocal

“Voyage” – Abba

”30” – Adele

”Music of the Spheres” – Coldplay

”Special” – Lizzo

”Harry’s House” – Harry Styles

Mejor álbum pop latino

“Aguilera” – Christina Aguilera

”Pasieros” – Rubén Blades & Boca Livre

”De Adentro Pa Afuera” – Camilo

”Viajante” – Fonseca

”Dharma+” – Sebastián Yatra

Mejor álbum de música urbana

“Trap Cake, Vol. 2” – Rauw Alejandro

”Un Verano Sin Ti” – Bad Bunny

”Legendaddy” – Daddy Yankee

”La 167” – Farruko

”The Love & Sex Tape” – Maluma

Mejor video musical

“Easy on Me” – Adele

“Yet to Come” – BTS

“Woman” – Doja Cat

“The Heart Part 5″ – Kendrick Lamar

“As It Was” – Harry Styles

“All Too Well: The Short Film” – Taylor Swift

Canción del año

Easy on Me – Adele

Break My Soul – Beyoncé

Just Like That – Bonnie Raitt

God Did – DJ Khaled & Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

ABCDEFU – Gayle

As It Was – Harry Styles

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

About Damn Time – Lizzo

Bad Habit – Steve Lacy

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) – Taylor Swift

Mejor álbum regional (Incluido tejano)

“Abeja Reina” -Chiquis

“Un Canto por México (El Musical)” – Natalia Lafourcade

“La Reunión (Deluxe)” – Los Tigres Del Norte

“EP #1 Forajido” – Christian Nodal

“Qué Ganas de Verte (Deluxe)” – Marco Antonio Solís

Grabación del año

“Don’t Shut Me Down”- ABBA

“Easy on Me” – Adele

“Break My Soul” – Beyoncé

“You and Me on the Rock” – Brandi Carlile & Lucius

“Woman” – Doja Cat

“As It Was” – Harry Styles

“The Heart Part 5″ – Kendrick Lamar

“About Damn Time” – Lizzo

“Good Morning Gorgeous” – Mary J. Blige

“Bad Habit” – Steve Lacy

Álbum del año

Voyage – ABBA

30 – Adele

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music of the Spheres – Coldplay

Harry’s House – Harry Styles

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

Lee también: ►Angélica Rivera sorprende al aparece junto a Eduardo Yáñez en un yate

(Visited 13 times, 13 visits today)

Publicidad