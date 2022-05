Filtran video de Christian Nodal tomando tequila en sus premios Grammy

Aseguran que el famoso estaría ebrio y despechado por la reciente polémica que enfrenta con su exnovia.

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán al publicar la captura de una conversación que habría sostenido con Belinda cuando fueron novios. Sin embargo, ahora protagoniza otra polémica.

En un video que se ha filtrado se escucha decir a Nodal que sus premios Grammy “no significan nada”.

Recordemos que al darse a conocer el mensaje que Belinda envió a Nodal, fans discuten en redes por quien tiene la razón.

Ahora, se ha filtrado un video donde el cantante está junto a uno de sus mejores amigos, al parecer en un live, sin embargo lo que destaca es que ambos están utilizando los premios Grammy como vaso para ingerir bebidas alcohólicas.

Ante esto, el cantante habla de lo que significan los galardones, mismo que ha generado indignación en redes sociales. “Yo la neta wey, te quiero un chin$%. Eres de mis mejores amigos y esta madre sí para mi fue un sueño tener estas pende$%& y lo logré. Sabes, yo siento que pa’ mucha gente representa muchas cosas y pa’ mi no representa nada ¿sabes?”, comentó.

Tras la filtración del video, muchos han criticado a Nodal por no representar un premio tan valioso para el mundo de la música.

“Eso pasa cuando le das premios a patojos sin cerebro”, “Ya vendrá Residente a hacerle una canción”, “Al parecer está buscando que René le dediqué un tema”, “Qué tonto Nodal”, “Ya supera a Belinda no vale la pena”, “Tienes un gran éxito puedes caer de la nada”, fueron algunas reacciones de sus seguidores.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022