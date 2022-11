Vendedores sacan a Karely Ruiz de mercado por intentar vender su ropa usada

Karely Ruiz y la vergüenza que pasó tras ser sacada de un mercado por vender ropa usada.

Karely Ruiz trató de vender su ropa en un mercado, sin embargo, la joven dijo que los vendedores del lugar, no la dejaron ofrecer sus prendas a la gente, pues aseguró que ella no “tenía necesidad” de hacerlo y la “echaron”.

Mediante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook, Karely Ruiz, de 22 años, explicó que había guardado un poco de su ropa para luego venderla en el mercado; al llegar al lugar, la famosa pidió permiso para ofrecer su mercancía.



Pero al iniciar a vender sus prendas, a bajo precio, una vendedora la comenzó a increpar: “Llega la señora y dice: ‘¿Esta vieja, qué se cree? Es que tú no tienes necesidad de vender, solamente la gente necesitada es la que viene a vender, tú no. Tú tienes dinero’, no estoy robando, estoy vendiendo, se notó la envidia”.

Durante la transmisión en vivo, Karely Ruiz aseguró que ella lo hizo por una causa noble porque lo recaudado iba a ser donado a un señor que suele estar en la zona y pedir limosna.

Más detalles de lo que sucedió con Karely en el mercado

La joven iba acompañada de unos amigos, a los cuales les comentó la mala acción de la señora que no le permitió vender, pese a sufrir el desaire, Karely Ruiz se movió con su mercancía en un estacionamiento y ahí fue donde vendió un poco de ropa.

“Me dio mucho coraje, le dije a mis amigos, qué mala onda, yo iba bien emocionada, antes vendíamos en el mercadito, por eso. Nos pusimos en el estacionamiento más adelante y vendimos algo, no todo”, declaró.

La joven cobró mucha notoriedad en redes sociales por su contenido en la plataforma de OnlyFans. En entrevista con Roberto Mtz, la creadora de contenido contó que no siempre quiere vivir de dicha plataforma, por lo que en estos momentos trabaja muy duro para emprender diversos negocios, además, pretende abrir su canal en YouTube, el cual todavía no tiene una fecha de estreno por el momento.

