Tiroteo en playa de lujoso hotel; mueren dos presuntos vendedores de droga

Alrededor de 15 hombres llegaron a bordo de una lancha, y posteriormente se registró un enfrentamiento en presencia de turistas y empleados del hotel.

Dos presuntos vendedores de droga murieron la noche del jueves en un tiroteo registrado en la zona de playa de un lujoso hotel cerca de Cancún, en Quintana Roo, México, informaron autoridades.

El tiroteo tuvo lugar en el hotel Hyatt Riviera, que forma parte de los lujosos complejos turísticos del Caribe mexicano, en presencia de turistas.

“Se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad”, informó la fiscalía de Quintana Roo a través de su cuenta de Twitter.

“Tuvimos un golpe fuerte al desarrollo del estado”, dijo por su parte el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en declaraciones a una radio local, asegurando que los hombres armados llegaron por mar a esa zona a la que los habitantes del lugar no tienen acceso.

Una empleada del hotel, que pidió reservar su identidad, confirmó a la AFP que alrededor de 15 hombres llegaron a bordo de una lancha y que uno de ellos logró correr hacia el interior del recinto y fue seguido hasta las áreas donde se encontraban empleados y turistas.

“Llegaron unos hombres armados disparando”, tuiteó de su lado Mike Sington, ejecutivo de la cadena estadounidense NBC Universal, quien se encontraba en el lugar.

Sington publicó imágenes de turistas, muchos en traje de baño, resguardándose en los pasillos del hotel.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021