¡A los golpes! Kimberly Flores protagoniza pelea con la novia de Vicente Fernández Jr.

A través de las redes sociales se ha filtrado un video donde aparecen la modelo guatemalteca y Mariana González en una fuerte discusión que terminó en golpes.

EL pasado domingo 16 de octubre se estrenó la sexta temporada del reality “Rica, Famosa, Latina“, donde se revelaron las polémicas y escándalos que están protagonizando las participantes, y la más reciente fue el pleito entre Kimberly Flores y la novia de Vicente Fernández Jr.

Previo al estreno de los nuevos episodios dieron a conocer un adelanto de los momentos más polémicos con las famosas, pues la modelo guatemalteca y Mariana González tuvieron una acalorada discusión que terminó en golpes.

Después de la pelea la esposa de Edwin Luna aparece llorando diciendo que ella fue a divertirse no a agarrarse a golpes y expresó su deseo por regresar a su casa. En el reality también habrá peleas de Mayeli Alonso quien se peleará con una de sus compañeras que la crítica por su peso.

En la misma pela de Kimberly Flores y Mariana González se puede ver que Mayeli Alonso, enfurecida, avienta a al agua a una de sus compañeras del programa con la que estaba discutiendo.

Hace poco Kimberly Flores se vio en medio del ojo del huracán luego de que fue vista regateando por unos zapatos en un mercado. Las críticas le llovieron en redes sociales debido a que muchos consideraban injusto que la modelo no respetara el precio que los vendedores locales le ponen a los productos.

Ahora decidió defenderse y explicar por qué regatea en los mercados, a pesar de que ella y su esposo tienen buenos ingresos.

“Miren pues a veces me dicen ‘oye ¿por qué les regateas?’ porque hay cosas que me gusta gastar un chin** y hay cosas en las que no, y pues qué les importa”, expresó la influencer. Mientras continúa caminando explica que por ejemplo tenía un presupuesto de $75 dólares para comprar lentes y que no quería exceder el presupuesto.