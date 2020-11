George Clooney produce y estrena documental sobre el asesinato de Monseñor Gerardi

Conozca fecha y dónde poder ver el documental "The Art of Politica Murder" ("El arte del asesinato político").

Esta serie producida por George Clooney y Grant Heslov habla sobre el asesinato de Monseñor Gerardi. La misma lleva como nombre “The Art of Politica Murder” (“El arte del asesinato político“).

Tras su estreno en diferentes festivales de cine, este documental se estrenará el 16 de diciembre en HBO.

“El impactante asesinato del activista de derechos humanos, Juan Gerardi, después de la Guerra Civil de Guatemala, sienta las bases para una poderosa batalla entre la justicia y la corrupción en este thriller de crimen político producido por George Clooney”, se lee en la descripción del documental en el sitio oficial del Festival de Tribeca.

When lies are political, the truth is sacred. #TheArtofPoliticalMurder premieres Dec 16 on @HBOMax . pic.twitter.com/96HBrEfdrl

Según este festival el documental está basado en el libro de Francisco Goldman, “El arte del asesinato político ¿Quién mató al obispo?”, en donde se relata el homicidio de Gerardi y el encubrimiento de las causas reales de este hecho, con una hipótesis documentada.

En un principio este documental sería parte de Amazon. Sin embargo, HBO se interesó en la producción y ahora que se transmitirá en el mismo.

“Representó a la justicia en un país donde no había justicia”, producido por George Clooney y Grant Heslov,#TheArtofPoliticalMurder explora el asesinato del obispo activista guatemalteco Juan Gerardi y la lucha por la justicia que siguió. Estrenada el 16 de diciembre @HBOMax, se lee en la publicación con un adelanto.

“He represented justice in a country where there was no justice.”

Executive produced by George Clooney and Grant Heslov, #TheArtofPoliticalMurder explores the murder of Guatemalan activist Bishop Juan Gerardi and the fight for justice that ensued. Premiering Dec 16 on @HBOMax. pic.twitter.com/Z1ciFlkN2Q

— HBO Documentaries (@HBODocs) November 23, 2020