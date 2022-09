Sin censura, Hailey Bieber habla de sus candente vida sexual y de Selena Gomez

La modelo no tuvo pena alguna en revelar cuál es su posición sexual favorita y de la posibilidad de hacer un trío con Justin Bieber.

Justin Bieber y Hailey Bieber Baldwin se unieron en matrimonio en una boda secreta en otoño de 2018, desde entonces han mantenido perfil bajo frente a las cámaras. Ahora, ella cruza la barrera de lo privado a lo público, para revelar íntimos detalles de su vida.

La modelo habló con franqueza sobre su vida sexual con su famoso esposo en el podcast “Call Her Daddy”, donde además habló de lo que piensa sobre los tríos y si haría uno con el cantante.

THIS WEDNESDAY 9/28 Hailey Bieber opens up about the public-generated controversy between her and her husband's ex. Hailey makes it clear she wants to discuss this one time and one time only…on Call Her Daddy. pic.twitter.com/TXuc5WuXBg

— Call Her Daddy (@callherdaddy) September 27, 2022