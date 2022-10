Filtran más datos sobre polémica de Verónica Castro y grupo de menores de edad

Programas mexicanos compartieron nueva información sobre la polémica de Verónica Castro y su grupo de menores de edad.

Ventaneando y otros programas de farándula de México compartieron nueva información de la polémica de Verónica Castro y su grupo de menores de edad. Siguen circulando mensajes y capturas de mensajes sobre el escándalo del videochat de la famosa con jóvenes.

En esta ocasión, fue en el programa de espectáculos “Ventaneando”, donde se mostraron una serie de capturas de pantalla, que comprueban que una de las participantes de este famoso videochat tenía cierta atracción por la actriz que condujo “Big Brother VIP”.

Los conductores del programa mostraron a su audiencia unas capturas del chat que tenían las menores sin Verónica, donde Tiara y otra chica del grupo, aseguraron que sentían cierta atracción por su “Abue”. Se presume que Tiara fue la encargada de filtrar esta información al programa de espectáculos de YouTube, “En Shock”, conducido por Jorge Carbajal y Felipe Cruz.

En las imágenes se leen comentarios como: “Verónica Castro pide ver el sapito de sus nietas fans”, a lo que otra de ellas responde con risas. “Jalo a emped*r a la abue y sacarle si anduvo con Ana Gabriel y Yolanda Andrade”, “Me siento muy hipócrita, si me la quiero dar”, “Se me hace raro decirle Verónica, pero se me hace peor decirle abuela, sería incesto” y “Deja tú, por chat con ella somos muy buenas y todo, y por aquí nos la sabroseamos”, son otros comentarios que se leen.

Para muchos, las conversaciones de Verónica con las menores de edad fue inapropiado y por el momento la famosa comentó en su cuenta de Twitter: “Mirenlos y grabenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. perdona los Dios mio”.

