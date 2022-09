Verónica Castro y Pati Chapoy abusan de los filtros y provocan burlas

La actriz y la conductora quisiera jugar con las herramientas para editar fotos y verse más jóvenes que el resultado las dejó irreconocibles.

Verónica Castro demostró una vez más que los filtros no solo fueron creados para verlos, sino para usarse, aunque a veces se abuse un poco de ellos.

La primera actriz recibió a Pati Chapoy en su hogar para realizar una entrevista que fue lanzada el martes 13 de septiembre a través de su programa Ventaneando. En un viral y divertido video compartido por la periodista de espectáculos, se puede ver como ambas disfrutan de los ratos libres que tenían entre toma y toma.

En uno de esos momentos, la artista no dudó en presumir y compartirle a la presentadora de TV Azteca la gran herramienta tecnológica que posee y que su buen dinero le costó, causándoles risas pues ya existía de antemano la viral controversia que tuvo con su hermano.

“Dice ‘Son dos caras’, okay, entonces vamos a empezar con ella. Ahí dice ‘Impresión’, okay, pero ¿qué le ponemos? Ahí dice Hollywood, beso, bueno le ponemos uno solo, con uno tienes”, expresó Castro mientras le mostraba todos los pasos a seguir a Chapoy, quien contestó después de ver el resultado, haciendo una expresión de asombro: “¡Ora, pues!”.

Aunque muchos lo vieron divertido, otros se burlaron de las dos mujeres, pues aseguran que hacen de todo para verse más jóvenes y ocultar su edad, como lo ha hecho la mamá de Cristian Castro.

Hace solo un par de semanas Verónica Castro se convirtió en tendencia viral, pues en ese momento las redes sociales le jugaron en contra, cuando compartió una imagen donde aparece al lado de su hermano José Alberto El Güero Castro, con motivo del cumpleaños número 59 del productor de telenovelas, pero el abuso de filtro fue más que evidente.

Aunado a ello, el productor de La Desalmada compartió la misma imagen en su cuenta de Instagram, pero José Alberto la subió sin filtros ni retoques, por lo que se les puede ver a los hermanos luciendo al natural. Ante la difícil situación a la que la sometió su hermano, ella comentó.

“Hubo pique, Tito, de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto. Gracias por tu comentario, me encantó”, escribió la ex conductora de La movida a un seguidor que le hizo notar el evidente retoque.