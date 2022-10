México tiene su primer “magistrade” del Tribunal Electoral

En Aguascalientes ocurrió un hecho histórico para la comunidad LGBTQ+ y grupos pro inclusión.

Hace dos años, cuando estaba en un litigio estratégico en materia de derechos políticos electorales, descubrió su identidad de género y ahora Ociel Baena Saucedo fue nombrado como el primer “magistrade” electoral “no binarie” en América Latina.

El pasado 1 de octubre, junto a la bandera gay, rindió protesta en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en una designación que rompe paradigmas, no solo en el Derecho Electoral de la Judicatura, sino también para las poblaciones LGBT+.

Baena contó a El Universal que ante el nombramiento, ha recibido “bastante apoyo” desde el activismo de la diversidad porque “es un puesto donde se toman verdaderas decisiones que cambian y trascienden en la vida de muchas personas”. “En el Tribunal ha sido un apoyo sorprendente”, destaca Baena, quien cuenta con doctorado en Derecho Electoral.

Y así como le han expresado su respaldo, Ociel Baena también ha enfrentado resistencias, desde que era “secretarie” general de acuerdo en el Tribunal. Las críticas y discursos de odio también han estado presentes en redes sociales.

“El tema es que la cultura en Aguascalientes no te permite tener esa libertad, entonces le hacía el comentario al magistrado que hasta dónde me iban a permitir llegar”, indica.

Baena comentó que por discriminación salió de su casa y fue forjando un carácter que le hizo tener expresiones mientras ostentaba el cargo de secretarie general de acuerdos: usaba falda, lucía tacones y combinaba accesorios masculinos con femeninos. “Y justamente esa fue mi segunda salida del clóset porque así es donde cambié mi expresión de género.

“Cuando me asumo como persona no binarie, también me atrevo y rompo ese límite personal y utilizo prendas femeninas combinadas con masculinas, y justamente es cuando doy esa transición al género no binario y fueron las mismas personas del Tribunal quienes vivieron esta transición junto conmigo, entonces tengo un respaldo impresionante de las magistraturas y de todo el personal”, cuenta.