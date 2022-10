Cumplen la última voluntad de Andrés García

Andrés García cumplió su última voluntad y quedó grabado.

Andrés García va cumpliendo, poco a poco, algunos deseos que tiene el actor que, afirma, podría estar en sus últimos momentos de vida, y es que, ahora, en el canal de YouTube del famoso, le tocaron la canción que desea suene cuando le den el último adiós.

El actor expresó que, cuando le den el último adiós, le gustaría que suene la canción “Casquillos de mi cuerno”, tema de Germán Lizarraga, situación que llevó a Margarita Portillo, esposa y heredera de Andrés García, a organizarle una fiesta, a manera de homenaje, en donde se presentó la banda sinaloense para tocar la canción, que es del gusto del actor.

Incluso, en parte del video publicado en el canal oficial de YouTube del actor, se ve cómo interpreta, con gran alegría, la canción. Sin embargo, pese a lo peligroso que puede resultar el hecho, por la poca fuerza que muestra, García, quien conquistó a bellas mujeres a lo largo de su vida, disparó un par de ocasiones al aire.

Corrido a Andrés García

El tema que al famoso, que quitó a Roberto Palazuelos de su testamento, y a quien retó a un duelo a balazos, es interpretado por la Banda Estrellas De Sinaloa, de Germán Lizarraga, y parte de la letra dice: “Yo no quisiera morirme, pero eso a todos nos pasa. Por eso cuando me muera que me entierren en mi casa y no me anden con papelitos”.

En la misma grabación. también apareció Javier Manríquez, compositor de emblemáticos temas, como “Yo sé que te acordaras”, quien presentó el corrido que compuso en honor al padre de Leonardo García.

El corrido de Andrés García lo entonó al son del mariachi y dice: “Aquí les va este corrido y no es no más por cantar. Por todos es conocido que él no se sabe rajar. El señor Andrés García, un amigo de verdad”.

