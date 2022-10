Yolanda Andrade confiesa que terminó con Montserrat Oliver para conquistar a famosa actriz

La presentadora confesó que estaba tan enamorada que fue capaz de hacer un actor de amor hasta buscarla lejos de México.

Hace un par de años, Yolanda Andrade encendió la furia de Verónica Castro por revelar que ambas tuvieron un tórrido romance e incluso se casaron, por lo que la actriz salió a desmentirla llamándola “mentirosa”.

Sin embargo, la presentadora sigue dando detalles de su relación con la mamá de Cristian Castro y ahora decidió confesar algunas intimidades una entrevista con Isabel Lascurain, de la agrupación Pandora.

Durante la plática en el show “Abre la caja de…Isabel Lascuraín”, reveló que lo más loco que ha hecho por amor fue por Verónica Castro así como también reveló que terminó su relación con Monserrat Oliver por ella.

“Cuando tronamos fue muy difícil porque sí tronamos y fue mi culpa porque la engañé con otra persona y fue bien c*brón”, comentó, pero contó que Montserrat le entregó una carta, que ella decidió guardar, sin embargo hace poco pudo leer su contenido.

“El otro día me encontré una carta, carta que nunca leí, hasta hace poco y la carta decía, ‘no me importa que tú tengas emociones con ese personaje, con esa persona, con Verónica (Castro), pero yo te quiero decir que te perdono pero no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo’”, agregó la conductora revelando que a pesar de haber llorado por el contenido de la carta no se arrepiente de haber terminado con su ahora amiga ya que no era sana su relación.

Romance de la presentadora

Verónica Castro y Yolanda Andrade se conocieron en el año 2000, pero que no fue hasta 2003 que ambas pudieron convivir en el programa Big brother VIP 2, en donde se dice nació primero una amistad y luego una relación amorosa. Los rumores sobre la relación entre la actriz y la cantante surgieron en 2005 luego de que la revista TVNotas publicara unas fotografías donde ambas lucían traje de baño tipo bikini mientras descansaban en alguna playa.

De acuerdo con una fuente de dicha revista, ellas habrían estado incluso casadas, la boda se habría llevado a cabo hacia 2004 en Ámsterdam, la capital oficial del Reino de los Países Bajos.

“Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50; las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda sí se realizó fue una ceremonia simbólica, sin un papel de por medio”, explicó la fuente. Ahora, Yolanda Andrade habló de aquella ocasión en la que viajó a otro país para reconciliarse con Verónica, luego de haber tenido una fuerte pelea, pese a que no sabía dónde estaba.

“Fui a buscar a Verónica a París, y me bajé del avión, y la empecé a buscar y la encontré. No me dijo en qué hotel estaba, nos peleamos y ella estaba en París. Yo llegué con mi maletita y estuve por las calles (buscándola)”, narró a Lascuráin.

