Ninel Conde enciende las redes en lencería transparente para promover OnlyFans

La cantante no tiene límites y aunque reconoce que las fotos pueden ser subidas de tono, no teme a mostrar sus curvas con poca o nada de ropa.

A unos meses de que Ninel Conde diera a conocer que se inscribió a la plataforma OnlyFans para vender contenido exclusivo a sus seguidores, volvió a promocionar su página con candentes fotos en Instagram.

La cantante señaló que se siente feliz con el recibimiento que le dieron sus seguidores; sin embargo, reveló que no enseñará “el tesorito” aunque comparta fotos sin ropa.

Pese a esa confesión, ella no ha dudado en compartir imágenes subidas de tono donde presume su cuerpazo en lencería transparente para seguir promocionando su contenido.

“🖤🖤🖤 Sólo tengo una cosa que decir! Hay nuevo contenido en OnlyFans para ustedes. ❤️‍🔥 New content in my @onlyfans . Link on my stories 🥰.💄 @beautybyblas 📸 @alessandrovoce PR @mediaconceptspr ¿Quieres ver más fotos como estas?”, escribió.